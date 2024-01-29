Ретро для «зумеров»: впечатления от езды на Suzuki Vitara Hybrid зимой

Из года в год маленькая, но гордая компания Suzuki не изменяет себе. В эпоху трансформации автомобиля в гаджет на колесах, повальной электрификации и потери индивидуальности в автомобилях, такой консерватизм вызывает неподдельное удивление.
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