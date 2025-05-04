Названы самые прибыльные фильмы за последний год. Вот только первые два места — мультфильмы

Подсчёт кассовых сборов — далеко не единственный способ оценить успех фильма. В мире кино деньги продолжают поступать и после выхода с большого экрана: стриминговые сделки, продажи прав, домашний прокат — всё это складывается в финальную прибыль.
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