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Это Россия во всем её историческом многообразии

Это Россия во всем её историческом многообразии

Тут с восторгом узнал, как с 21-года ПОЛНОСТЬЮ называется Тульский оружейный завод. Готовы? Императорский ордена Ленина ордена Трудового Красного знамени Тульский оружейный завод Это Россия, сынок.

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