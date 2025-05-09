Ким Чен Ын призвал усилить ядерные силы КНДР на фоне угроз со стороны США

«Товарищ Ким Чен Ын отметил необходимость непрерывного повышения ведущей роли ядерных сил во всех сферах стратегии по сдерживанию и ведению войны, и подчеркнул, что весьма важно обеспечить постоянное совершенствование боеготовности ядерных сил», — говорится в сообщении.
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