Экс-футболист Навас заявил, что Захаряну нужно акклиматизироваться в Испании

Бывший защитник казанского "Рубина" и "Ростова" Сесар Навас заявил, что футболисту испанского "Реала Сосьедад" Арсену Захаряну нужно время, чтобы акклиматизироваться в новом чемпионате, передает "Чемпионат".
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