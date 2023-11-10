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Экс-футболист Навас заявил, что Захаряну нужно акклиматизироваться в Испании

Экс-футболист Навас заявил, что Захаряну нужно акклиматизироваться в Испании

Бывший защитник казанского "Рубина" и "Ростова" Сесар Навас заявил, что футболисту испанского "Реала Сосьедад" Арсену Захаряну нужно время, чтобы акклиматизироваться в новом чемпионате, передает "Чемпионат".

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