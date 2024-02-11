Активист Ахияретдинов счел недопониманием реакцию на призыв прикрыть Родину-мать

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении башкирского активиста Расула Ахияретдинова, которого возмутили "откровенно торчащие соски" скульптуры "Родина-мать зовет!" в Волгограде.
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