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Жители Москвы назвали справедливой зарплату в 165 тысяч рублей

Жители Москвы назвали справедливой зарплату в 165 тысяч рублей

Зарплатные ожидания различаются по полу и возрасту Согласно исследованию SuperJob, результаты которого оказались в распоряжении ТАСС, жители Москвы считают справедливой среднюю зарплату в размере 165 тысяч рублей "на руки" после уплаты налогов.

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