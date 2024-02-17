Сначала по дорогим ресторанам водил и задаривал подарками, а потом начал в долг просить

Как-то раз за мной начал ухлестывать мужчина – случайный знакомый, подсевший за столик в кафе. Я тогда пришла перекусить посреди рабочего дня, а он любезно оплатил мой счет, наделал кучу комплиментов, а потом… довез до офиса на дорогущем «Мерседесе» с водителем.
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