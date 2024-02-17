ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Сначала по дорогим ресторанам водил и задаривал подарками, а потом начал в долг просить

Сначала по дорогим ресторанам водил и задаривал подарками, а потом начал в долг просить

Как-то раз за мной начал ухлестывать мужчина – случайный знакомый, подсевший за столик в кафе. Я тогда пришла перекусить посреди рабочего дня, а он любезно оплатил мой счет, наделал кучу комплиментов, а потом… довез до офиса на дорогущем «Мерседесе» с водителем.

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Комментарии
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Элина Морозова
Типичный альфонс с отработанной схемой мошенничества.  Вот только непонятно, зачем  девушка согласилась, чтобы за нее заплатил посторонний человек.
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radiofree RF
Без лоха и жизнь плоха.Расчитывал,что влюбится и даст денег,не выгорело.
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