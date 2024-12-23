Стало известно, когда умные очки Ray-Ban M**a получат дисплеи M**a планирует добави...

Стало известно, когда умные очки Ray-Ban M**a получат дисплеиM**a планирует добавить дисплеи в умные очки Ray-Ban уже в следующем году, в соответствии со своей стратегией по созданию лёгких гарнитур дополненной реальности, которые могут заменить смартфон в качестве основного устройства.