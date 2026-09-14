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В Башкирии перевернулась машина скорой помощи, пострадали пять человек

В Башкирии перевернулась машина скорой помощи, пострадали пять человек

В Башкирии произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи и легковушки. В результате пострадали пять человек.

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