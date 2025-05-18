Когда вино не в пользу: вред вина для людей с проблемами ЖКТ, ученые назвали заболевания, которые оно обостряет Ольга БезродняяНовые научные данные поднимают важные вопросы относительно влияния вина на состояние здоровья, акцентируя внимание на заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
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