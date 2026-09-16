Look: Record-setting Yellowstone trash includes 280 hats, 6 retainers

Yellowstone National Park said a record amount of trash was removed from the park's hydrothermal areas so far this year, including 280 hats.
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