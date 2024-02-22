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Политика как она есть

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Bloomberg: Россия вернула себе инициативу на поле боя и отодвинула Зеленского на второй план

Bloomberg: Россия вернула себе инициативу на поле боя и отодвинула Зеленского на второй план

Скоро начнётся третий год специальной военной операции России на Украине. На днях российские войска одержали важную победу, заняв город Авдеевка на востоке страны.

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Комментарии
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ДП
Дмитрий Пузанов
Блумберг, как всегда, не может не соврать. Путин не говорил о смене действующего правительства руины. Он говорил о денацификации.
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13 час.

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