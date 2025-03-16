Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    их  там,мечетей, уже  5  штук. В  Томске  2  мечети, причём  татары  вторая  по  числу  национальность в городе. Но п...Власти встали на ...
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Грабь награбленное! Школьник напал на пункт выдачи микрозаймов и вынес из него деньги. Вы будете плакать?

Грабь награбленное! Школьник напал на пункт выдачи микрозаймов и вынес из него деньги. Вы будете плакать?

В Ленобласти произошло чрезвычайно дерзкое ограбление. Очень молодой человек, учащийся в восьмом классе средней школы, пришёл в офис по выдаче невыносимо суровых кредитов, под безобидным названием «микро».

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Несколько лет дому назад (еще до СВО) Путин как-то говорил по телику, что нужно принять Закон, по которому микрофинансовые организации будут иметь право увеличивать взятый займ ТОЛЬКО В ТРИ РАЗА... К примеру... Если взял в кредит 10 тысяч рублей, то требовать с заемщика организация будет иметь право только 30 тысяч рублей. Не более того. А то ведь люди возьмут 10 тысяч рублей, а отдавать заставят миллион?  ..... НО ВСЕ ТАК И ЗАТИХЛО!! Не приняли этот Закон. А было ли официальное  предложение принять его? Кто умный и знает?
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9 час.
Вадим Кузнецов
И чего это его в магазин понесло? Какая-то мелкая сумма - 33 тыра. В конторе точно больше было. Не махинация ли с фальшивым ограблением?
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7 час.
В К
Молодец мальчик!
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6 час.
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