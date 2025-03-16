Грабь награбленное! Школьник напал на пункт выдачи микрозаймов и вынес из него деньги. Вы будете плакать?

Vladimir Lioubimcev

Несколько лет дому назад (еще до СВО) Путин как-то говорил по телику, что нужно принять Закон, по которому микрофинансовые организации будут иметь право увеличивать взятый займ ТОЛЬКО В ТРИ РАЗА... К примеру... Если взял в кредит 10 тысяч рублей, то требовать с заемщика организация будет иметь право только 30 тысяч рублей. Не более того. А то ведь люди возьмут 10 тысяч рублей, а отдавать заставят миллион? ..... НО ВСЕ ТАК И ЗАТИХЛО!! Не приняли этот Закон. А было ли официальное предложение принять его? Кто умный и знает?