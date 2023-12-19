«Визир», гроза морей: Маленький безэкипажник с мощностью «Калибра»

Новый морской беспилотник ССО испытают в зоне спецоперации Виталий Орлов На фото: катер ГРК-700 «Визир» (Фото: KMZ) На экспозиции Международного военно-технического форума «Армия-2023» широкой публике впервые был представлен прототип нового ударного безэкипажного катера, разработанного Промышленным холдингом «Кингисепский машиностроительный завод» в рамках проекта «Визир».
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