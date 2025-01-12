❗️⚡️Иран планирует поставить сирийским курдам не менее 1500 БПЛА - камикадзе для борьбы с подконтрольными Турции джихадистами и непосредственно турецкими военными.
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❗️⚡️Иран планирует поставить сирийским курдам не менее 1500 БПЛА - камикадзе для борьбы с подконтрольными Турции джихадистами и непосредственно турецкими военными.