Председателю СК России доложат об обстоятельствах противоправных действий в отношении жителя блокадного Ленинграда

В социальных медиа и СМИ обсуждается случай мошенничества в отношении 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны, который стал жертвой телефонных злоумышленников и лишился 43 миллионов рублей, накопленных за два десятилетия благодаря авторским патентам.