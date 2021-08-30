Объединяй и выигрывай: коллаборации, которые сделали нашу жизнь выгоднее

Политика разделяй и властвуй в наши дни уже выглядит максимально неактуальной. Известные бренды на своих примерах показывают, как можно легко, красиво и эффективно объединять различные товары и услуги, чтобы в выгоде оставались буквально все.
Политика разделяй и властвуй в наши дни уже выглядит максимально неактуальной. Известные бренды на своих примерах показывают, как можно легко, красиво и эффективно объединять различные товары и услуги, чтобы в выгоде оставались буквально все.
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