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Объединяй и выигрывай: коллаборации, которые сделали нашу жизнь выгоднее

Объединяй и выигрывай: коллаборации, которые сделали нашу жизнь выгоднее

Политика разделяй и властвуй в наши дни уже выглядит максимально неактуальной. Известные бренды на своих примерах показывают, как можно легко, красиво и эффективно объединять различные товары и услуги, чтобы в выгоде оставались буквально все.

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