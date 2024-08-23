Песчаный против галечного: какой пляж на самом деле опаснее

Большинство отдыхающих предпочитает песчаные пляжи. Правда, есть и те, кому больше по душе галька. Если же верить американским ученым из Университета Северной Каролины, то последние делают правильный выбор — ведь галечные пляжи на самом деле представляют куда меньшую опасность, чем песчаные.