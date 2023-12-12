Судан решил массово выслать дипломатов ОАЭ

ХАРТУМ (ИА Реалист). 10 декабря министерство иностранных дел Судана объявило 15 сотрудников посольства Объединенных Арабских Эмиратов персонами нон грата и приказало им покинуть страну, сообщает суданское информационное агентство Sudan Tribune.
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