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Судан решил массово выслать дипломатов ОАЭ

Судан решил массово выслать дипломатов ОАЭ

ХАРТУМ (ИА Реалист). 10 декабря министерство иностранных дел Судана объявило 15 сотрудников посольства Объединенных Арабских Эмиратов персонами нон грата и приказало им покинуть страну, сообщает суданское информационное агентство Sudan Tribune.

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