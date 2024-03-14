Военный в Улан-Удэ год скрывался от службы и получил 8 лет колонии

В Бурятии военнообязанный променял один год жизни на гражданке на 8 лет в колонии строго режима.Гарнизонный военный суд в Улан-Удэ приговорил военнослужащего Андрея Шульгина к 8 годам колонии строгого режима за уклонение от службы.