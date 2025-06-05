Антропенко предложил установить звание «Отец-герой» для многодетных мужчин

Введение звания Отец-герой, установление плоской шкалы НДФЛ и досрочный выход на пенси.Введение звания «Отец-герой», установление плоской шкалы НДФЛ и досрочный выход на пенсию могли бы стать действенными мерами поддержки многодетных мужчин в России.