Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Пол Джордж провел несколько матчей в кроссовках линейки Кобе Брайанта. Nike может прекратить выпуск его именной обуви

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж провел несколько матчей сезона-22/23, включая два последних, в кроссовках персональной линейки легендарного игрока НБА Кобе Брайанта.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх