Лантратова решила вопрос с выплатами семье погибшего бойца

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Яна Лантратова поспособствовала семье жителя Салехарда, который не вернулся с СВО, получить награду и положенные выплаты .
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