Проживавшее на территории населённого пункта Авдеевка семейство поделилось сведениями о том, что до освобождения города Вооружёнными силами Российской Федерации жители были вынуждены заниматься выращиванием картофеля в подвальных помещениях, чтобы получать пищу, не оказываясь под артиллерийскими ударами ВС киевского режима.