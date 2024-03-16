Проживавшее на территории населённого пункта Авдеевка семейство поделилось сведениями о том, что до освобождения города Вооружёнными силами Российской Федерации жители были вынуждены заниматься выращиванием картофеля в подвальных помещениях, чтобы получать пищу, не оказываясь под артиллерийскими ударами ВС киевского режима.
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