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FiNE NEWS

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Депутаты просят отсрочить налоги для бизнеса после атак на склады Wildberries

Группа депутатов Госдумы обратилась к премьер-министру с предложением предоставить отсрочку по налоговым платежам для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников на логистические центры Wildberries.

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