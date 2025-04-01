"Инвестиционный акселератор": Какой приказ подписал лидер Белого дома

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании офиса «Инвестиционного акселератора» в Министерстве торговли с целью стимулирования инвестиций в Соединенные Штаты на сумму более одного миллиарда долларов.
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