ES&T: в охраняемой зоне Тихого океана обнаружили большое скопление пластика

Немецкие специалисты из Центра экологических исследований имени Гельмгольца и Центра полярных и морских исследований Института Альфреда Вегнера заявили об обнаружении новых мусорных пятен из полимерных отходов в мировом океане.
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