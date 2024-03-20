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ES&T: в охраняемой зоне Тихого океана обнаружили большое скопление пластика

ES&T: в охраняемой зоне Тихого океана обнаружили большое скопление пластика

Немецкие специалисты из Центра экологических исследований имени Гельмгольца и Центра полярных и морских исследований Института Альфреда Вегнера заявили об обнаружении новых мусорных пятен из полимерных отходов в мировом океане.

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