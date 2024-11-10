📹⚡️Момент перехвата одного из 32 БПЛА "Лютый" 2-й ступенью зенитной ракеты 57Э6 комплекса "Панцирь-С1".
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📹⚡️Момент перехвата одного из 32 БПЛА "Лютый" 2-й ступенью зенитной ракеты 57Э6 комплекса "Панцирь-С1".