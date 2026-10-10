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Собянин сообщил о 403 дронах, летевших к Московскому региону

Собянин сообщил о 403 дронах, летевших к Московскому региону

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков С 20:30 мск 9 октября до 08:30 мск 10 октября в сторону Московского региона летели 403 вражеских беспилотника.

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