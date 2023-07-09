Париж вслед за прочим НАТО приглашает к себе русские танки, чтобы забрали краденое и наказали воров

Александр Лесков

А вот наша Россия в начале еще 2-тысячных вернула Германии почти все культурные ценности из их музеев. Только то оставили, что были нашими коллекционерами куплено и что имеет глубокий «русский след» в нашей культуре. Ну что ж, «благородная» Гейропа тем и богата, что наворовали и награбили за десятки веков ее выкормыши у других народов планеты. Своего-то, только что и есть, что коллекции оружия многих веков, да работы обгаженных и униженных при их жизни художников и композиторов. Чужого России не надо. А вот НАШЕ отдайте! В частности, КУПЛЕННЫЕ за золото и СЕРЕБРО Петром Первым территории Прибалтики, Финляндии, еще там что-то... А, скифское золото, что в Крыму украли зарубежные мошенники... Читал, что даже Британская корона это Корона Русских царей, которая в России и создана была, да украдена (за что купил... Проверить верняком нет возможности: не нашёл документов). В общем, вся англосакско-торгашеская психология основана на пиратских грабежах, захватнических древних Крестовых походах и войнах уже ХХ века — чисто бандитская и воровская, как и накопленные Западом богатства .