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Париж вслед за прочим НАТО приглашает к себе русские танки, чтобы забрали краденое и наказали воров

Париж вслед за прочим НАТО приглашает к себе русские танки, чтобы забрали краденое и наказали воров

"Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас опрадывающие.

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Комментарии
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Александр Гранков
Воры они по своей природной сути, хапают все, что плохо лежит.
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14 час.
Александр Лесков
А вот наша Россия  в начале еще 2-тысячных вернула Германии почти  все культурные  ценности  из  их музеев.  Только  то  оставили, что были  нашими коллекционерами  куплено  и что имеет глубокий «русский  след»  в  нашей  культуре.  Ну  что ж, «благородная»  Гейропа тем  и  богата,  что  наворовали   и награбили за  десятки  веков ее выкормыши у  других народов планеты. Своего-то,  только что и  есть, что  коллекции оружия многих веков,  да  работы   обгаженных  и  униженных  при  их  жизни  художников и  композиторов. Чужого  России  не  надо. А вот  НАШЕ  отдайте!  В  частности,  КУПЛЕННЫЕ за золото и СЕРЕБРО Петром Первым территории  Прибалтики,   Финляндии, еще  там  что-то... А,  скифское  золото,  что  в  Крыму  украли  зарубежные   мошенники... Читал,  что  даже  Британская  корона  это  Корона  Русских  царей,  которая  в  России  и  создана  была, да  украдена (за  что  купил... Проверить  верняком  нет  возможности: не  нашёл  документов). В общем,  вся  англосакско-торгашеская  психология  основана  на пиратских грабежах, захватнических древних  Крестовых походах и  войнах уже  ХХ века — чисто бандитская и воровская,  как и  накопленные  Западом  богатства .
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