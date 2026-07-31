НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 827 подписчиков

Как продать чужую нефть и назвать это принципом: экономика конфискации

Как продать чужую нефть и назвать это принципом: экономика конфискации

Британцы сняли с задержанного танкера нефти на 35 миллионов фунтов, которую нельзя вернуть России и нельзя дать ей на этом заработать, — зато можно продать и деньги забрать себе, и под это Евросоюз специально переписал правило.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии