Как продать чужую нефть и назвать это принципом: экономика конфискации

Британцы сняли с задержанного танкера нефти на 35 миллионов фунтов, которую нельзя вернуть России и нельзя дать ей на этом заработать, — зато можно продать и деньги забрать себе, и под это Евросоюз специально переписал правило.
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