Обыкновенное чудо: психолог Гадецкий объяснил, как правильно загадывать желания

Считается, что загаданное в новогоднюю ночь сбывается — из-за нашей веры в чудо и волшебство. Но что, если желаний много и хочется, чтобы воплотились в реальность все из них? Есть ли такой алгоритм загадывания желаний, чтобы они совершенно точно сбылись? Задали этот вопрос психологу, кандидату наук.
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