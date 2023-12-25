Обыкновенное чудо: психолог Гадецкий объяснил, как правильно загадывать желания

Считается, что загаданное в новогоднюю ночь сбывается — из-за нашей веры в чудо и волшебство. Но что, если желаний много и хочется, чтобы воплотились в реальность все из них? Есть ли такой алгоритм загадывания желаний, чтобы они совершенно точно сбылись? Задали этот вопрос психологу, кандидату наук.