Укрощение непокорных: как избавиться от эффекта наэлектризованных волос

Укрощение непокорных: как избавиться от эффекта наэлектризованных волосВолосыС наступлением холодов волосы перестают слушаться, пряди липнут друг к другу, электризуются и даже бьют током! Почему это происходит? Постоянные скачки температур, центральное отопление, куча одежды, шапки и шарфы… В итоге нарушается воздухообмен, кожный жир распределяется по волосам неравномерно, и волосы начинают электризоваться.