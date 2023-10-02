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Укрощение непокорных: как избавиться от эффекта наэлектризованных волос

Укрощение непокорных: как избавиться от эффекта наэлектризованных волос

Укрощение непокорных: как избавиться от эффекта наэлектризованных волосВолосыС наступлением холодов волосы перестают слушаться, пряди липнут друг к другу, электризуются и даже бьют током! Почему это происходит? Постоянные скачки температур, центральное отопление, куча одежды, шапки и шарфы… В итоге нарушается воздухообмен, кожный жир распределяется по волосам неравномерно, и волосы начинают электризоваться.

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