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Российская ПВО нейтрализует два украинских дрона над Нижегородской областью

Российская ПВО нейтрализует два украинских дрона над Нижегородской областью

Министерство обороны РФ сообщило об успешной ликвидации двух украинских беспилотников над Нижегородской областью дежурными средствами российской противовоздушной обороны в утренние часы 9 апреля.

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