Главные вопросы по делу гибели ученого Зезина и ответы на них

Обозреватель Царьграда Андрей Соколов собрал основную информацию о резонансном деле. Конфликт на опытных полях под Екатеринбургом, начавшийся с детской шалости, обернулся трагедией: 68-летний профессор Никита Зезин скончался через девять дней после жестокого избиения.