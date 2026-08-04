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Царьград

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Главные вопросы по делу гибели ученого Зезина и ответы на них

Главные вопросы по делу гибели ученого Зезина и ответы на них

Обозреватель Царьграда Андрей Соколов собрал основную информацию о резонансном деле. Конфликт на опытных полях под Екатеринбургом, начавшийся с детской шалости, обернулся трагедией: 68-летний профессор Никита Зезин скончался через девять дней после жестокого избиения.

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