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Царьград

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"Это похоже на начало новой эпидемии". Игромания будет похлеще "одноруких бандитов" из 2000-х. Россия прошла точку невозврата?

"Это похоже на начало новой эпидемии". Игромания будет похлеще "одноруких бандитов" из 2000-х. Россия прошла точку невозврата?

По официальным данным, за последний год в азартных играх участвовали более 15,5 млн человек.Эксперты озвучили свежие цифры по проблеме игромании: 2,8 млн человек в России можно отнести к зависимым от азартных игр, 400 тысяч – к патологическим игрокам.

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