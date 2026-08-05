"Это похоже на начало новой эпидемии". Игромания будет похлеще "одноруких бандитов" из 2000-х. Россия прошла точку невозврата?

По официальным данным, за последний год в азартных играх участвовали более 15,5 млн человек.Эксперты озвучили свежие цифры по проблеме игромании: 2,8 млн человек в России можно отнести к зависимым от азартных игр, 400 тысяч – к патологическим игрокам.