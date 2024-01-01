Марсоход Curiosity впервые заснял целый день на Красной планете с одного ракурса

Несколько недель назад роботам-исследователям NASA на Марсе было предоставлено некоторое время для отдыха, пока агентство пережидало соединение Марса с Солнцем — естественное явление, которое может помешать их общению.
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