Дефицит квартир в России может появиться во второй половине 2025 года

Уже во второй половине 2025 года есть риск формирования дефицита квартир, что может привести к росту цен на недвижимость в 10–15%, сообщила в интервью «Известиям» гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева.
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