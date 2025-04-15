Депутат Немкин предупредил о мошенничестве с «сообщениями» от «Госуслуг»

Россияне стали получать поддельные письма якобы от портала «Госуслуги» о попытках входа в аккаунт с других устройств, предупредил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.