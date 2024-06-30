Теннисистка Пивоварова назвала травму Джоковича шагом к завершению карьеры

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с "Газетой.Ru" выразила беспокойство о состоянии здоровья 37-летнего Новака Джоковича, который был вынужден сняться с четвертьфинала "Ролан Гаррос" из-за травмы мениска, однако отказался пропускать Уимблдон, который состоится в Лондоне с 1 по 14 июля.