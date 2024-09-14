Минюст включил газету «Собеседник»* в список иноагентов

Минюст РФ включил газету «Собеседник»* в список иноагентов, сообщается на сайте ведомства. На портале указывается, что общество с ограниченной ответственностью «Собеседник-Медиа»* распространяло «недостоверную информацию» о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также «недостоверные сведения», направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил России.