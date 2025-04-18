Миронов предложил платить две зарплаты фельдшерам за работу вместо врачей

Напомним, с сентября вступит в силу обновлённый приказ № 155н, по которому функции лечащего врача может взять на себя фельдшер или акушер при нехватке или временном отсутствии в медучреждении педиатров, терапевтов, врачей общей практики и акушеров-гинекологов.
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