11 фотографий с 43-го конкурса журнала AAP, посвящённого ярким цветам

Переход из серии " Цвета Харара" © Марика ПокетОранжевый сочный из серии «Пернатые басни» © Каат ШтиберКришна С граффити © Абхишек БасакТанцевальная труппа © Вивиан Ван Гаражи © Ярослав Марес «Лилейники осенью» из серии «Экзотика в цвете» © Барри Гутерц Неаполь, Флорида, 2021.
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