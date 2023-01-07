130-я ракетка мира Машарова впервые вышла в финал WTA

130-я ракетка мира Ребека Машарова обыграла в Окленде Исалин Бонавентюр – 6:3, 6:3. 23-летняя испанка впервые в карьере вышла в финал WTA (в 2016-м проиграла в полуфинале в Гштааде).
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