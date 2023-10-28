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Экономист Константин Двинский: Рост ключевой ставки — настоящий демарш Банка РФ

Экономист Константин Двинский: Рост ключевой ставки — настоящий демарш Банка РФ

У экономистов и аналитиков есть серьезное опасение, что вчерашнее повышение ключевой ставки Центробанком России больно ударит и по экономике в целом, и по простым россиянам.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
кукловоды ставят мiр на паузу. наш ЦБ ставит на паузу отечественную экономику. т.е. ЦБ в тренде. ожидания трудящихся ровно обратные - курс денежной единицы РФ должен обеспечивать доступность товаров и услуг на уровне конкурентов. деньги - кровь экономики - должны быть доступны для бизнеса в РФ. на деле всё наоборот. и, что характерно, нет просвета, нет перспективы, люди труда не ощущают никакой &quot;уверенности в завтрашнем дне&quot;. иными словами, внешний контур отдельно, внутренний тоже отдельно. и?
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1 д.
Модест
Надо поплакать и смириться, ибо простые люди не в силах это изменить, не затевая бунт. А кукловодам наши ахи по барабану, они свою маржу делят.
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1 д.
СК
Сергей Ковалев
и тут вы правы. внутренней революции нам точно не надо. находимся в разумном ожидании, что вверенное руководству народное хозяйство таки найдет своего настоящего хозяина - народ - и будет развиваться под чутким руководством профильных национально ориентированных специалистов.
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1 д.

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