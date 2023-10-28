Экономист Константин Двинский: Рост ключевой ставки — настоящий демарш Банка РФ

СК Сергей Ковалев кукловоды ставят мiр на паузу. наш ЦБ ставит на паузу отечественную экономику. т.е. ЦБ в тренде. ожидания трудящихся ровно обратные - курс денежной единицы РФ должен обеспечивать доступность товаров и услуг на уровне конкурентов. деньги - кровь экономики - должны быть доступны для бизнеса в РФ. на деле всё наоборот. и, что характерно, нет просвета, нет перспективы, люди труда не ощущают никакой "уверенности в завтрашнем дне". иными словами, внешний контур отдельно, внутренний тоже отдельно. и?

Модест Надо поплакать и смириться, ибо простые люди не в силах это изменить, не затевая бунт. А кукловодам наши ахи по барабану, они свою маржу делят.