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Севморпуть – логичный ответ на глобальный логистический хаос

Севморпуть – логичный ответ на глобальный логистический хаос

Северный морской путь долгие годы существовал в информационном пространстве как что-то из разряда нужного, важного и даже грандиозного, но очень далекого – не только географически, но и во времени Фото: @ Юрий Смитюк/ТАСС Похоже, именно сейчас наступает переломный момент.

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