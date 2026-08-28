Севморпуть – логичный ответ на глобальный логистический хаос

Северный морской путь долгие годы существовал в информационном пространстве как что-то из разряда нужного, важного и даже грандиозного, но очень далекого – не только географически, но и во времени Фото: @ Юрий Смитюк/ТАСС Похоже, именно сейчас наступает переломный момент.