В Германии указали на ключевую уязвимость логистики НАТО в Европе

Согласно планам НАТО, несколько сотен тысяч военнослужащих, которых планируется перебросить на восточный фланг, должны получать непрерывные поставки топлива, медикаментов и продовольствия через немецкий логистический и снабженческий узел.
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