Похороны в СССР: сколько они стоили для советских граждан

Советская власть, как известно, декларировала всеобщее равенство, как в жизни, так и после нее. В 1918 году был принят декрет Совнаркома «О кладбищах и похоронах», который устанавливал для всех граждан «одинаковые похороны».
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