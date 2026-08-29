Бизнес начал отказываться от «деловых турпоездок» на ВЭФ

Бизнес заметно охладел к поездкам на Восточный экономический форум – спрос на командировки в дни ВЭФ за год снизился на 23–50%, подсчитали сервисы делового туризма.
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